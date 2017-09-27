ФСБ потребовала расшифровать сообщения в телеграме по «закону Яровой»

Федеральная служба безопасности отправила в Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров.

Он опубликовал копию протокола об административном правонарушении, составленную ФСБ 14 сентября. Из нее следует, что еще 14 июля 2017 года (через две недели после внесения телеграма в реестр распространителей информации) ФСБ отправила запрос о декодировании и дала сервису на его исполнение пять дней. Электронное письмо было получено телеграмом только 21 июля — через два дня после истечения срока.

В результате против Telegram (зарегистрированного в Лондоне юрлица) составили протокол по статье 13.31 КоАП. Штраф по этой статье составляет от 800 тысяч до миллиона рублей.

Дуров заявил, что составленные протоколы «неизбежно приводят к судебным процессам». В связи с этим он рассказал об «отсутствии возможности» посещать Россию, где живут его родители. «Но переживем — глобус большой», — подытожил Дуров.