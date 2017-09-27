ФСБ потребовала расшифровать сообщения в телеграме по «закону Яровой»

Павел Дуров
05:26, 27 сентября 2017
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Федеральная служба безопасности отправила в Telegram запрос с требованием расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров.

Он опубликовал копию протокола об административном правонарушении, составленную ФСБ 14 сентября. Из нее следует, что еще 14 июля 2017 года (через две недели после внесения телеграма в реестр распространителей информации) ФСБ отправила запрос о декодировании и дала сервису на его исполнение пять дней. Электронное письмо было получено телеграмом только 21 июля — через два дня после истечения срока.

В результате против Telegram (зарегистрированного в Лондоне юрлица) составили протокол по статье 13.31 КоАП. Штраф по этой статье составляет от 800 тысяч до миллиона рублей.

Дуров заявил, что составленные протоколы «неизбежно приводят к судебным процессам». В связи с этим он рассказал об «отсутствии возможности» посещать Россию, где живут его родители. «Но переживем — глобус большой», — подытожил Дуров.

Письма из ФСБ Дуров опубликовал вскоре после того, как стало известно о возбуждении против него уголовного дела в Иране. Его заподозрили в том, что телеграм позволяет общаться террористам. Дуров в ответ заметил, что сервис постоянно блокирует запрещенный контент по запросам страны, но не выдал властям «ни байта личных данных».
Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия пакета «антитеррористических» законов, предложенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Законы также обязывают хранить переписку пользователей.
Telegram был зарегистрирован в качестве распространителя информации в России после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис. Дуров утверждал, что регистрация нужна для доступа ФСБ к информации пользователей. На это в Роскомнадзоре отвечали, что просят просто дать регистрационные данные.

Российские власти против Telegram

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