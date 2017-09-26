В Иране завели дело против Павла Дурова

The Washington Post
17:27, 26 сентября 2017
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В Иране завели дело на руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на «полуофициальное иранское агентство ISNA». То, в свою очередь, ссылается на тегеранского прокурора Аббаса Джафари Долотабади.

Как считают иранские власти, Telegram популярен среди членов террористической группировки «Исламское государство». Кроме того, они критикуют сервис за то, что там распространяют наркотики и порнографию.

Павел Дуров заявил, что удивлен решением иранских прокуроров. По его словам, ежедневно модераторы блокируют более тысячи каналов и ботов, связанных с запрещенным контентом.

Как отмечает Associated Press, как иранцы собираются преследовать Павла Дурова, живущего за пределами Ирана, неизвестно.

Для телеграма Иран — один из самых крупных рынков. В апреле 2017 года Павел Дуров рассказывал, что в Иране у телеграма 40 миллионов пользователей. Телеграм — главный способ распространять информацию в условии блокировки фейсбука и других западных серверов.

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