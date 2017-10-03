Экспертный совет ВАК нашел в диссертации Мединского «логические несоответствия и многочисленные фактические ошибки»

В докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского обнаружены «логические несоответствия и многочисленные фактические ошибки», заявил член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) доктор исторических наук Олег Будницкий из Высшей школы экономики.

По словам Будницкого, за то, чтобы рекомендовать лишить Мединского докторской степени проголосовали 17 членов экспертного совета ВАК, против было подано три голоса. Всего в экспертный совет входит 21 ученый.

Будницкий также подчеркнул, что претензии членов экспертного совета к диссертации министра культуры являются сугубо профессиональными, призвав не политизировать эту историю.

«Мединский не единственный, кого экспертный совет ВАК по истории на моей памяти рекомендовал лишить ученой степени», — подчеркнул он.

Вопрос о лишении Мединского докторской степени теперь должен рассмотреть президиум ВАК. Предполагается, что это будет сделано на заседании 20 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рекомендацию экспертного совета, подчеркнул, что решение о диссертации Мединского пока не принято. «Решение принимает ВАК, наверное, они и должны этим заниматься», — сказал Песков, добавив, что «в любом случае это не тема, которая касается администрации президента».