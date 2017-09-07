Госдеп построил стену между квартирами и офисами в генконсульстве России. МИД назвал это беспределом
Госдепартамент США объяснил, что за работы проводятся на территории российского генерального консульства в Сан-Франциско. По словам представителя Госдепа, там возводят перегородку между жилым и офисным пространством.
В Вашингтоне пояснили, что само консульство со 2 сентября закрыто, но живущим там россиянам дали месяц, чтобы покинуть свои квартиры. «Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства», — добавили в Госдепе, заметив, что Москву об этом заранее предупредили.
Работы по возведению перегородки выполняли подрядчики, они проводились под контролем представителей Москвы. В Госдепе заверили, что в отношении помещений генконсульства соблюдаются Венская конвенция и двусторонние соглашения.
МИД России, в свою очередь, назвал возведение перегородки «неизвестными работами» американских «силовых структур». В Москве заявили, что «рейдеры» «уродуют дорогой паркет» и ведут работы без разрешения. Представитель МИД Мария Захарова назвала это беспределом.
Representatives of the #US law enforcement agencies conduct unknown works on the territory of the Russian Consulate General in #SanFrancisco. They mutilate expensive parquet & do work without permission. Most importantly that nobody knows who are these people who behave like raiders | Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно. Consulate General of Russia in San Francisco U.S. Department of StateОпубликовано МИД России 6 сентября 2017 г.