Госдеп построил стену между квартирами и офисами в генконсульстве России. МИД назвал это беспределом

Госдепартамент США объяснил, что за работы проводятся на территории российского генерального консульства в Сан-Франциско. По словам представителя Госдепа, там возводят перегородку между жилым и офисным пространством.

В Вашингтоне пояснили, что само консульство со 2 сентября закрыто, но живущим там россиянам дали месяц, чтобы покинуть свои квартиры. «Это требует от нас физически ограничить доступ к нежилым частям здания консульства», — добавили в Госдепе, заметив, что Москву об этом заранее предупредили.

Работы по возведению перегородки выполняли подрядчики, они проводились под контролем представителей Москвы. В Госдепе заверили, что в отношении помещений генконсульства соблюдаются Венская конвенция и двусторонние соглашения.

МИД России, в свою очередь, назвал возведение перегородки «неизвестными работами» американских «силовых структур». В Москве заявили, что «рейдеры» «уродуют дорогой паркет» и ведут работы без разрешения. Представитель МИД Мария Захарова назвала это беспределом.