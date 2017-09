Госдеп построил стену между квартирами и офисами в генконсульстве России. МИД назвал это беспределом

Representatives of the #US law enforcement agencies conduct unknown works on the territory of the Russian Consulate General in #SanFrancisco. They mutilate expensive parquet & do work without permission. Most importantly that nobody knows who are these people who behave like raiders | Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории Генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно. Consulate General of Russia in San Francisco U.S. Department of State