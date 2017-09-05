Путин рассказал о возможности сокращения дипмиссии США еще на 155 человек

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дополнительно сократить штат американской дипмиссии на 155 человек. Об этом он объявил на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне.

Путин объяснил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте», — заявил президент.

«Если уж говорить о полном паритете, то это [должны быть] не 455 дипломатов США в Москве, а минус [еще] 155», — заключил Путин.

Он также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами. По мнению Путина, это нарушает имущественные права России.