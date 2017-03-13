Власти Санкт-Петербурга согласовали митинг в защиту Исаакиевского собора и Пулковской обсерватории

Администрация Санкт-Петербурга согласовала проведение 18 марта на Марсовом поле акции под названием «Марш в защиту Петербурга». Об этом сообщили оппозиционные депутаты городского заксобрания, участвующие в организации мероприятия.

Депутат Максим Резник сообщил «Фонтанке», что власти согласовали участие в акции не более 200 человек. По его словам, в случае превышения численности организаторы заплатят штраф.

Организаторы планировали провести акцию в воскресенье, 19 марта, однако власти города не согласовали ее, сообщив, что в этот день на Марсовом поле запланировано мероприятие «Море волнуется», приуроченное к Году экологии.