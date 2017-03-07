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Власти Санкт-Петербурга не согласовали митинг в защиту Исаакиевского собора и Пулковской обсерватории

Интерфакс
09:42, 7 марта 2017
Надежный источник

Власти Санкт-Петербурга отказали в проведении градозащитного митинга на Марсовом поле 19 марта. Причиной отказа стало проведение на этой площадке культурно-массового мероприятия.

Об этом сообщил «Интерфаксу» один из организаторов градозащитного митинга, депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

На сайте администрации Центрального района Петербурга, подчеркнул Вишневский, никакой информации о запланированном на 19 марта на Марсовом поле культурно-массовом мероприятии нет.

Организаторам митинга городские власти предложили провести мероприятие в Удельном парке.

Оргкомитет, по словам Вишневского, разрабатывает варианты дальнейших действий. В частности, сообщил депутат, активисты намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, а также добиваться встречи с вице-губернатором города Александром Говоруновым.

«Вчера вечером [6 марта] мне позвонили из комитета по правопорядку и законности и сообщили, что якобы в этот день администрация Центрального района будет проводить на Марсовом поле некое культурно-массовое мероприятие, весь день, с 11.00 до 19.00», — сказал Вишневский.

Интерфакс
19 марта на Марсовом поле планировалось провести митинг «В защиту Санкт-Петербурга». Участники мероприятия собирались выразить протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки защитной зоны Пулковской обсерватории и слияния Российской Национальной и Российской Государственной библиотек.
Заявка на проведение митинга с численностью участников до пяти тысяч человек была подана представителями «Партии роста», «Яблока» и «Парнаса».

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