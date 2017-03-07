Власти Санкт-Петербурга не согласовали митинг в защиту Исаакиевского собора и Пулковской обсерватории

Власти Санкт-Петербурга отказали в проведении градозащитного митинга на Марсовом поле 19 марта. Причиной отказа стало проведение на этой площадке культурно-массового мероприятия.

Об этом сообщил «Интерфаксу» один из организаторов градозащитного митинга, депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

На сайте администрации Центрального района Петербурга, подчеркнул Вишневский, никакой информации о запланированном на 19 марта на Марсовом поле культурно-массовом мероприятии нет.

Организаторам митинга городские власти предложили провести мероприятие в Удельном парке.

Оргкомитет, по словам Вишневского, разрабатывает варианты дальнейших действий. В частности, сообщил депутат, активисты намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, а также добиваться встречи с вице-губернатором города Александром Говоруновым.