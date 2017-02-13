Виталий Милонов против депутатов петербургского парламента. Главное Милонов сказал, что «предки» Вишневского и Резника «варили христиан в котлах»

В воскресенье, 12 февраля, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов заявил , что «предки» депутатов петербургского законодательного собрания Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям». Милонов произнес эти слова после завершения крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви; Вишневский и Резник в тот же день участвовали в митинге против передачи. Общественные деятели считают высказывание Милонова антисемитским, депутат петербургского заксобрания написал на него заявление в СК. В Госдуме слова Виталия Милонова не комментируют. «Медуза» рассказывает подробности этой истории.

12 февраля депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что «предки депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника варили христиан в котлах». «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям», — сказал Милонов.

Заявление прозвучало после крестного хода вокруг Исаакиевского собора в Петербурге. Милонов был одним из тех, кто его возглавил — он выступает за его передачу в безвозмездное пользование РПЦ; член партии «Яблоко» Борис Вишневский и член «Партии роста» Максим Резник — против. Оба питерских депутата в тот же день участвовали в митинге за то, чтобы сохранить собор как музей. До этого, 28 января, они организовали аналогичную акцию на Марсовом поле.

Политики и общественные деятели критикуют Милонова; они считают его высказывания антисемитскими. «Это принципиально антисемитское высказывание. Я обсуждаю с юристами подачу заявления на господина Милонова в суд; есть все основания для судебной защиты чести и достоинства, которые совершенно явно были им оскорблены», — заявил «Медузе» сам Борис Вишневский. «Пускай Милонов, [вице-спикер Госдумы Петр] Толстой и другие пещерные персонажи выступают больше, они являются важнейшим консолидирующим фактором для адекватно мыслящих людей», — сказал «Медузе» Максим Резник.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в петербургском заксобрании Алексей Ковалев написал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить на Милонова уголовное дело за разжигание ненависти. Главный редактор радиостанции «Град Петров», протоиерей Александр Степанов назвал слова Милонова «очередными хамством и дикостью» и «антисемитским высказыванием»; он тоже предложил применить к депутату «соответствующие статьи законодательства».

В Федерации еврейских общин России заявление Милонова назвали «безответственным» и «отдающим средневековым мракобесием». «Оно дискредитирует современную Россию, позорит партию, которую Милонов представляет», — заявил глава департамента общественных связей федерации Борух Горин.

«Всем совершенно понятно, что это антисемитское высказывание, но в лоб это сказать трудно. Слово „евреи“ он не произнес. Это высказывание появилось потому, что не получила должной оценки такая же глупость, которую [ранее] сказал [вице-спикер ГД Петр] Толстой», — сказал «Медузе» президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер (о том, что сказал Толстой, читайте ниже).

Милонов был вынужден оправдываться и сказал, что, говоря о «предках» Вишневского и Резника, не имел в виду евреев. «Я имел в виду духовных пращуров, потому что прямые родственники Вишневского вряд ли могли это сделать, гонения осуществляли римляне. Просто люди пытаются духовную и политическую дискуссию перевести в национальную», — сказал Милонов в разговоре с «Медузой». Он объяснил, что под «духовными пращурами» имел в виду лидеров октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина и Льва Троцкого. Обвинения в антисемитизме Милонов назвал «идиотскими».

Максим Резник объяснения Милонова про «духовных пращуров» считает «мутью на постном масле». «Милонов попросту лжет, поскольку во всех акциях в защиту Исаакиевского собора мы уважительно относились как к верующим, так и к неверующим», — добавил Вишневский.

В Госдуме пока никак не оценивают высказывание Милонова. В приемной спикера Вячеслава Володина сказали, что не будут соединять его с корреспондентом «Медузы». В приемной управления Госдумы по СМИ попросили написать «письмо с вопросами» и не обещали, что дадут на него ответ. Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба отказался комментировать высказывание Милонова, сославшись на занятость. Его заместитель Николай Иванов также отметил, что занят.

Слова Милонова — уже второе за месяц антисемитское высказывание в конфликте вокруг Исаакиевского собора. 23 января вице-спикер Госдумы, телеведущий Петр Толстой заявил, что люди, протестующие против передачи Исаакиевского собора РПЦ, являются «внуками и правнуками тех, кто рушил храмы, выскочив из-за с наганом в семнадцатом году». В ответ на обвинения в антисемитизме со стороны журналистов, политиков и общественных деятелей Толстой поначалу сам назвал их антисемитами. Но 26 января все же выразил сожаление по поводу своей реплики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал коллегу и сказал, что «эти моментальные обвинения [Толстого в антисемитизме] недопустимы».