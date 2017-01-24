Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с антисемитским заявлением. И сам обвинил журналистов в антисемитизме

Бывший ведущий Первого канала, вице-спикер Госдумы Петр Толстой 23 января заявил, что сопротивляться передаче Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви бесполезно. По его словам, против решения властей Петербурга выступают те, чьи предки, «выскочившие из-за черты оседлости», разрушали храмы после переворота 1917 года. Заявление Петра Толстого было воспринято многими как антисемитское. «Медуза» приводит высказывания самого Толстого, его оппонентов и одного сторонника — спикера Госдумы Вячеслава Володина.

С чего все началось: что сказал Петр Толстой

Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости (территория, на которой в Российской империи разрешалось жить евреям — прим. «Медузы») с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек.

Реакции

Я лично считаю [заявление] открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические.

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что против передачи Исаакия церкви выступают евреи — потомки тех, кто сто лет назад разрушал храмы. В нормальной стране антисемитизм в тяжелой форме лечится правоохранительными органами. И уж точно — немедленным и позорным увольнением с должности. Интересно, скоро его братья по разуму в Госдуме вспомнят, кто Христа распял? И да, ждем про кровь христианских младенцев. Как там писал гениальный Станислав Ежи Лец? «Когда он решил, что достиг дна, снизу постучали».

Вишневский пообещал обратиться в Следственный комитет РФ.

Депутат Госдумы от КПРФ, член комиссии по этике Александр Кравец (комментарий «Медузе»)

Если поступит заявление, то, вероятно, комиссия ГД по депутатской этике будет его рассматривать. Я думаю, что оснований для заявления более чем достаточно. Очень жаль, что потомок великого Толстого, которого Церковь отлучила, предала анафеме, говорит такое. Его отлучала та самая Церковь, которая сегодня хотела бы иметь в распоряжении творения государства российского. Думаю, что это зло и неумно для зрелого человека.

Президент «Российского еврейского конгресса» Юрий Каннер (комментарий «Медузе»)

Там [в цитате Петра Толстого] есть открытый антисемитизм в понятии евреев, потому что в России мало кто, кроме интеллектуалов и евреев, знает, что такое черта оседлости. Конечно, для евреев это звучит достаточно оскорбительно. Прежде всего, потому что это неправда.

Во-вторых, это еще и русофобское заявление, потому что представьте себе — 150 миллионов православных было в то время в империи, а шесть миллионов евреев выскочили из черты оседлости со стариками, детьми и разрушили храмы. Это звучит очень уничижительно по отношению к русским. Во время Первой Мировой миллионы под ружьем были, с пулеметами, и выскочила какая-то группа с револьверами и разрушила храмы!

В-третьих, он сам сидит рядом с наследниками разрушителей, которые ставят памятники, цветы таскают этим трупам, которые лежат на Красной площади и истукану усатому, который стоит между мавзолеем и стеной, этим разрушителям — он их не видит!

Я получил комментарий достаточно серьезного российского юриста, всемирно известного, он считает, что Толстой сделал воинствующее заявление и не только не извиняется и не пытается извиниться, а настаивает на своей правоте и не считает свое высказывание антисемистским.

Эти моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы… Термин [черта оседлости] применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если [Петр Толстой] имел в виду вот это? Его кто-то спросил?

Петр Толстой защищается

Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах «признаки антисемитизма». Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь — по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи.

Петр Толстой атакует

Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на «Эхо Москвы» и в «Независимой газете» — это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен… Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду.