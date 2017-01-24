Вице-спикер Госдумы обвинил журналистов в антисемитизме
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обвинил в антисемитизме журналистов, которые процитировали его слова про потомков людей, «выскочивших из-за черты оседлости».
«Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на „Эхе Москвы“ и в „Независимой газете“ — это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен <…> Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду», — заявил Толстой в комментарии агентству «Интерфакс».
Петр Толстой высказался о потомках людей «из-за черты оседлости» на пресс-конференции 23 января. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня <…> продолжают дело своих дедушек и прадедушек» — заявил вице-спикер. Таким образом он прокомментировал протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Запись выступления Толстого опубликовала радиостанция «Эхо Москвы». Публикация на ее сайте озаглавлена «Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи».
Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода назвал высказывания Толстого антисемитскими. «Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции — это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности», — заявил Борода.