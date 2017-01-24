Вице-спикер Госдумы обвинил журналистов в антисемитизме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обвинил в антисемитизме журналистов, которые процитировали его слова про потомков людей, «выскочивших из-за черты оседлости».

«Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на „Эхе Москвы“ и в „Независимой газете“ — это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен <…> Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду», — заявил Толстой в комментарии агентству «Интерфакс».