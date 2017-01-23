Вице-спикер Госдумы назвал противников передачи Исаакиевского собора РПЦ потомками выходцев «из-за черты оседлости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, 23 января прокомментировавший протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, назвал противников этого решения властей Санкт-Петербурга потомками людей, «выскочивших из-за черты оседлости».

«Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости (территория, на которой в Российской империи разрешалось жить евреям — прим. „Медузы“) с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — цитирует Толстого «Эхо Москвы».

Толстой комментировал ситуацию вокруг Исаакиевского на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию рождественских чтений «1917–2017: уроки столетия». В сообщениях ТАСС, РИА Новости и «Интерфакса» слова вице-спикера о черте оседлости не приводятся. «Эхо Москвы» опубликовало аудиозапись слов Толстого.

Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский, выступающий против передачи собора РПЦ, сообщил о намерении пожаловаться на Толстого после консультации с юристами в Следственный комитет или в прокуратуру, поскольку считает его высказывание «разжиганием межнациональной розни».

Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин в комментарии радиостанции назвал слова Толстого «открытым антисемитизмом».

Сам Толстой в своем фейсбуке написал, что «только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в [его] словах „признаки антисемитизма“».