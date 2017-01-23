Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что петиции в фейсбуке не помогут остановить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

«Все те граждане, которые подписывают петиции, называются „артель напрасный труд“. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством», — сказал Толстой на пресс-конференции.

Дискуссии вокруг Исаакиевского собора вице-спикер Госдумы назвал «искусственно подогреваемыми».

«Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон», — заявил Толстой.

«Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви», — добавил он.