Вице-спикер Госдумы: напрасный труд — протестовать против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что петиции в фейсбуке не помогут остановить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.
«Все те граждане, которые подписывают петиции, называются „артель напрасный труд“. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством», — сказал Толстой на пресс-конференции.
Дискуссии вокруг Исаакиевского собора вице-спикер Госдумы назвал «искусственно подогреваемыми».
«Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон», — заявил Толстой.
«Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви», — добавил он.