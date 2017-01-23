Вице-спикер Госдумы: напрасный труд — протестовать против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Интерфакс
11:48, 23 января 2017
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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что петиции в фейсбуке не помогут остановить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

«Все те граждане, которые подписывают петиции, называются „артель напрасный труд“. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством», — сказал Толстой на пресс-конференции.

Дискуссии вокруг Исаакиевского собора вице-спикер Госдумы назвал «искусственно подогреваемыми».

«Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон», — заявил Толстой.

«Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви», — добавил он.

10 января власти Санкт-Петербурга заявили, что приняли решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Собор планируется отдать в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор о передаче собора должен быть оформлен до конца 2019 года.
Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, региональный союз ученых и ряд других общественных организаций. Идею передать Исаакий РПЦ не поддержал, в числе прочих, и глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин.

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