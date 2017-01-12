Глава комитета Госдумы Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

«Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», — сказал Говорухин «Интерфаксу».

Кинорежиссер Станислав Говорухин, возглавляющий комитет Госдумы по культуре, заявил, что не поддерживает передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ).

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января объявил , что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейную функцию.

В Минкультуры, в свою очередь, указали, что сохранение музейных функций за Исаакиевским соброром в случае его передачи РПЦ «возможно лишь теоретически».

Точные сроки передачи здания церкви пока не установлены. Пресс-служба Полтавченко заявила, что «есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма», пообещав сообщить подробности в ближайшее время.