РПЦ: посещение Исаакиевского собора будут ограничивать только на время служб

Вход в Исаакиевский собор после его передачи Русской православной церкви будет частично ограничен только на время проведения литургий. Об этом на пресс-конференции в Петербурге 12 января заявил глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

Он заметил, что эти ограничения не предусматривают закрытие храма как такового. Посетителям просто будет предложено обойти центральную часть собора, где проводятся службы.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что после передачи собора в пользование РПЦ будет отменена плата за вход. При этом экскурсии будут проводиться как и раньше.

РПЦ, как заявлялось ранее, не станет собственником собора, заметил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов. Здание останется в собственности города, а церковь получит его в безвозмездное пользование.