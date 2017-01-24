Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого про потомков людей «из-за черты оседлости»

Интерфакс
09:48, 24 января 2017
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин готов встретиться с руководством Федерации еврейских общин России в связи с заявлениями своего заместителя Петра Толстого, вызвавшими негативную реакцию со стороны этой организации.

Толстой на пресс-конференции 23 января заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки людей, «выскочивших из-за черты оседлости», которые «рушили храмы».

При этом Володин подчеркнул, что не стоит «уходить в вопросы межнациональных претензий», не разобравшись в сути сказанного.

Так, по мнению спикера Госдумы, когда говорят про «черту оседлости», имеют в виду в том числе и каторжан.

«Это термин применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если он [Толстой] имел в виду вот это? Его кто-то спросил?» — сказал он

«Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь», — цитирует ТАСС заявление спикера Госдумы.

«Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении», — сказал Володин.

При этом председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что следует «не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность».

Петр Толстой, выступая на пресс-конференции в ТАСС, заявил, что против передачи Исаакиевского собора протестуют «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году».
Термин «черта оседлости» в сочетании с упоминанием участников революции 1917 года позволяет трактовать слова Толстого как относящиеся к российским евреям.
Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя слова Толстого про «выходцев из-за черты оседлости», заявил, что речь идет об «открытом антисемитизме».
Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, заявил, что намерен пожаловаться на Толстого в Следственный комитет или в прокуратуру, поскольку считает его высказывание «разжиганием межнациональной розни».
В свою очередь Петр Толстой написал в своем фейсбуке, что «только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах „признаки антисемитизма“».
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