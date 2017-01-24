Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого про потомков людей «из-за черты оседлости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин готов встретиться с руководством Федерации еврейских общин России в связи с заявлениями своего заместителя Петра Толстого, вызвавшими негативную реакцию со стороны этой организации.

Толстой на пресс-конференции 23 января заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки людей, «выскочивших из-за черты оседлости», которые «рушили храмы».

При этом Володин подчеркнул, что не стоит «уходить в вопросы межнациональных претензий», не разобравшись в сути сказанного.

Так, по мнению спикера Госдумы, когда говорят про «черту оседлости», имеют в виду в том числе и каторжан.

«Это термин применялся к каторжанам, потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если он [Толстой] имел в виду вот это? Его кто-то спросил?» — сказал он

«Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь», — цитирует ТАСС заявление спикера Госдумы.

«Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении», — сказал Володин.

При этом председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что следует «не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность».