Милонов: предки депутатов Резника и Вишневского варили христиан в котлах
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «предки [депутатов петербургского законодательного собрания] Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям». Несмотря на это, христиане выжили, заметил Милонов.
Свое заявление Милонов сделал после крестного хода около Исаакиевского собора. Милонов выступает за передачу собора в управление РПЦ, тогда как Вишневский и Резник — против этого.
23 января с антисемитским заявлением по поводу передачи Исаакиевского собора выступил другой депутат Госдумы Петр Толстой. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — сказал он. Федерация еврейских общин раскритиковала Толстого. Депутат потом заявил, что сожалеет о своих словах.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор под управление РПЦ. В городе проходят акции протеста против этого. Милонов и Толстой поддерживают решение Полтавченко.