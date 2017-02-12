Милонов: предки депутатов Резника и Вишневского варили христиан в котлах

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «предки [депутатов петербургского законодательного собрания] Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям». Несмотря на это, христиане выжили, заметил Милонов.

Свое заявление Милонов сделал после крестного хода около Исаакиевского собора. Милонов выступает за передачу собора в управление РПЦ, тогда как Вишневский и Резник — против этого.