Петр Толстой выразил сожаления по поводу реплики о выходцах «из-за черты оседлости»

ТАСС
10:36, 26 января 2017
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сожалеет по поводу своего высказывания, посвященного людям, выступающим против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Тогда Толстой назвал их потомками тех, кто «выскочил из-за черты оседлости».

Сожаления Толстой выразил главе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александру Бороде. Вице-спикер Думы подчеркнул, что он в своем высказывании не намекал на конкретные национальности, а обвинения в антисемитизме появились «по вине недобросовестных журналистов».

Борода в ответ заявил, что инцидент с высказываниями Толстого исчерпан.

«Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях. Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять», — заявил Толстой.

ТАСС
Петр Толстой выступает с резкой последовательной критикой тех, кто возражает против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Такой протест он назвал «напрасным трудом».
Против передачи собора уже выступили в Заксобрании Петербурга, соответствующее обращение к патриарху Кириллу написал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Власти Петербурга распорядились передать собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет.

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