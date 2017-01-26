Петр Толстой выразил сожаления по поводу реплики о выходцах «из-за черты оседлости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сожалеет по поводу своего высказывания, посвященного людям, выступающим против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Тогда Толстой назвал их потомками тех, кто «выскочил из-за черты оседлости».

Сожаления Толстой выразил главе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александру Бороде. Вице-спикер Думы подчеркнул, что он в своем высказывании не намекал на конкретные национальности, а обвинения в антисемитизме появились «по вине недобросовестных журналистов».

Борода в ответ заявил, что инцидент с высказываниями Толстого исчерпан.