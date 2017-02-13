Депутат заксобрания Петербурга потребовал привлечь Милонова за экстремизм

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») направил главе СК РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По мнению Ковалева, 12 февраля в интервью после крестного хода вокруг Исаакиевского собора Милонов «сумел одновременно унизить достоинство православных и иудеев».

В интервью РИА Новости Милонов назвал богослужения в Исаакиевском соборе, который пока находится в пользовании музея, «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах». По мнению Ковалева, таким образом он «унизил достоинство сотен прихожан» собора.

Возбуждение ненависти по признаку происхождения, пишет Ковалев, содержалось в словах «христиане выжили, несмотря на то, что предки [депутатов петербургского заксобрания] Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям», которые Милонов сказал в интервью изданию «Мой район» (эти депутаты выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ).