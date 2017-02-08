В Санкт-Петербурге встречи с депутатами приравняли к митингам. Из-за протестов против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам.
За законопроект, сообщает «Фонтанка», проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором.
Депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля: парламентарии намерены окружить его «живым кольцом».
Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 февраля. Документ был подготовлен после того, как в формате встречи депутатов с избирателями, не требовавшей согласования властей, 28 января была проведена акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
В конце 2016 года поправки в закон, приравнивающий встречи с депутатами к массовым мероприятиям, требующим согласования, приняла Московская городская дума.
7 февраля законопроект, приравнивающий на всей территории России встречи депутатов с избирателями к митингам, был внесен на рассмотрение Госдумы.