В Санкт-Петербурге встречи с депутатами приравняли к митингам. Из-за протестов против передачи Исаакиевского собора РПЦ

За законопроект, сообщает «Фонтанка», проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором.

Депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля: парламентарии намерены окружить его «живым кольцом».

Законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 февраля. Документ был подготовлен после того, как в формате встречи депутатов с избирателями, не требовавшей согласования властей, 28 января была проведена акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В конце 2016 года поправки в закон, приравнивающий встречи с депутатами к массовым мероприятиям, требующим согласования, приняла Московская городская дума.