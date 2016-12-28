Мосгордума запретила депутатам встречаться с избирателями без разрешения властей

Мосгордума приняла поправки, согласно которым встречи депутатов с избирателями приравниваются к митингам. Теперь депутатам придется согласовывать такие встречи с властями. Поправки были приняты 32 голосами «за» при четырех «против».

«Если депутат организует митинг, то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином „встреча с избирателями“, нужно соблюдать федеральный закон», — заявил РБК депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

В комментарии ТАССу Щитов пояснил, что необязательно согласовывать только такой формат встречи, как собрание. Согласно российскому законодательству, собрание можно устраивать «в специально отведенном или приспособленном для этого месте».

Принятые поправки касаются депутатов Мосгордумы и муниципальных собраний. Разработала законопроект комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению, которую возглавляет депутат от «Единой России» Татьяна Портнова.