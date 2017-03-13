К суду о передаче Исаакиевского собора привлечены РПЦ, Минкультуры и губернатор Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга, приступивший к рассмотрению иска о передаче Исаакиевского собора церкви, принял решение привлечь к делу в качестве заинтересованных лиц Минкультуры, РПЦ, а также губернатора города Георгия Полтавченко.

Ходатайство о признании их заинтересованными лицами подавал один из истцов — депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский. Суд ходатайство удовлетворил.

Иск вместе с Вишневским подали еще трое жителей Петербурга. Ответчиком выступает комитет имущественных отношений городской администрации.

Рассматривает дело судья Татьяна Матусяк, которая ранее занималась исками о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму судья Матусяк отклонила, а установку доски Колчаку признала незаконной и постановила ее демонтировать.

Следующее заседание суда, сообщает «Фонтанка», назначено на 17 апреля. Предполагается, что за это время стороны смогут ознакомиться с материалами дела.