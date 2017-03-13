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К суду о передаче Исаакиевского собора привлечены РПЦ, Минкультуры и губернатор Петербурга

Интерфакс
12:16, 13 марта 2017
Надежный источник

Смольнинский районный суд Петербурга, приступивший к рассмотрению иска о передаче Исаакиевского собора церкви, принял решение привлечь к делу в качестве заинтересованных лиц Минкультуры, РПЦ, а также губернатора города Георгия Полтавченко.

Ходатайство о признании их заинтересованными лицами подавал один из истцов — депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский. Суд ходатайство удовлетворил.

Иск вместе с Вишневским подали еще трое жителей Петербурга. Ответчиком выступает комитет имущественных отношений городской администрации.

Рассматривает дело судья Татьяна Матусяк, которая ранее занималась исками о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму судья Матусяк отклонила, а установку доски Колчаку признала незаконной и постановила ее демонтировать.

Следующее заседание суда, сообщает «Фонтанка», назначено на 17 апреля. Предполагается, что за это время стороны смогут ознакомиться с материалами дела.

О решении властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ стало известно в начале 2017 года. Распоряжение о подготовке передачи собора было, как выяснилось, подписано губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в конце декабря 2016 года.
Иск, одним из подателей которого является Борис Вишневский, был направлен в Смольнинский районный суд в конце января.
Ранее противники передачи Исаакиевского собора РПЦ обращались в Василеостровский районный суд. Истцы требовали признать распоряжение комитета имущественных отношений о передаче собора РПЦ незаконным. Суд иск отклонил на основании того, что в распоряжении комитета говорилось не о передаче собора, а о подготовке этой процедуры.
В Санкт-Петербурге прошли несколько массовых акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В конце февраля в избирком Петербурга была подана заявка о проведении референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.
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