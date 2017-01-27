Суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в базе данных суда.

Как сообщает агентство «Интерфакс», суд пришел к выводу, что петербургская администрация распорядилась не передать собор церкви, а только подготовить «предложения о включении этого имущества в план передачи религиозным организациям».

Один из заявителей, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил: «Это лукавство. Мы подадим жалобу на это определение».