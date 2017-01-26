Депутаты Заксобрания подали иск против передачи РПЦ Исаакиевского собора
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский подали иск против городской администрации, чтобы признать незаконным передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Вместе с Вишневским и Кобринским заявителями по иску выступают еще 18 человек, сообщается в карточке на сайте суда. В качестве заинтересованных сторон названы РПЦ, музей «Исаакиевский собор» и комитет мэрии города по культуре. Дата слушаний по иску пока не назначена.
Ранее депутаты рассказали, что в иске называют действия городской администрации нарушающими право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия».
Решение о передаче собора в пользование РПЦ на 49 лет было принято в январе 2017 года после обращения патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.
РПЦ уже объявила, что вход в собор станет бесплатным, в нем продолжат проводить экскурсии. При этом перемещение по собору будет иногда ограничиваться для проведения церковных служб.
Передача Исаакиевского собора церкви вызвала протест со стороны ученых и представителей музеев. Против этого решения выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.