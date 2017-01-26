Депутаты Заксобрания подали иск против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский подали иск против городской администрации, чтобы признать незаконным передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

Вместе с Вишневским и Кобринским заявителями по иску выступают еще 18 человек, сообщается в карточке на сайте суда. В качестве заинтересованных сторон названы РПЦ, музей «Исаакиевский собор» и комитет мэрии города по культуре. Дата слушаний по иску пока не назначена.

Ранее депутаты рассказали, что в иске называют действия городской администрации нарушающими право «на доступ и сохранность объекта культурного наследия».