Директор Эрмитажа попросил патриарха Кирилла отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России (СМР) Михаил Пиотровский обратился с письмом к предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу с просьбой «временно отозвать» ходатайство о передаче в пользование Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Пиотровский, сообщает пресс-служба СМР, «выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества». По мнению директора Эрмитажа, отзыв ходатайства «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».