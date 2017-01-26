Директор Эрмитажа попросил патриарха Кирилла отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России (СМР) Михаил Пиотровский обратился с письмом к предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу с просьбой «временно отозвать» ходатайство о передаче в пользование Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Пиотровский, сообщает пресс-служба СМР, «выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества». По мнению директора Эрмитажа, отзыв ходатайства «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».
На взгляд М.Б.Пиотровского, в настоящий момент Русской Православной церкви переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идёт о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества.