В РПЦ директору Эрмитажа напомнили о «позорной» выставке после критики передачи Исаакиевского собора

В Петербургской епархии Русской православной церкви раскритиковали призыв директора Эрмитажа Михаила Пиотровского не передавать церкви Исаакиевский собор.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями самого Эрмитажа и «не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Пелин также выразил сожаление, что «такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора». Представитель РПЦ назвал сохранение за собором музейного статуса «кощунством и продолжением традиции атеизма».