В РПЦ директору Эрмитажа напомнили о «позорной» выставке после критики передачи Исаакиевского собора
В Петербургской епархии Русской православной церкви раскритиковали призыв директора Эрмитажа Михаила Пиотровского не передавать церкви Исаакиевский собор.
Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями самого Эрмитажа и «не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».
Пелин также выразил сожаление, что «такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора». Представитель РПЦ назвал сохранение за собором музейного статуса «кощунством и продолжением традиции атеизма».
«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» — заявил Пелин.