В РПЦ директору Эрмитажа напомнили о «позорной» выставке после критики передачи Исаакиевского собора

Интерфакс
10:01, 26 января 2017
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В Петербургской епархии Русской православной церкви раскритиковали призыв директора Эрмитажа Михаила Пиотровского не передавать церкви Исаакиевский собор.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями самого Эрмитажа и «не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Пелин также выразил сожаление, что «такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора». Представитель РПЦ назвал сохранение за собором музейного статуса «кощунством и продолжением традиции атеизма».

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» — заявил Пелин.

Интерфакс
25 января Пиотровский обратился к предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче церкви Исаакиевского собора. По мнению директора Эрмитажа, это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко удовлетворил просьбу патриарха и распорядился передать собор РПЦ в пользование на 49 лет. Церковь объявила, что вход в Исаакиевский собор станет бесплатным, но там иногда будут вводить ограничения для проведения служб. Депутат Заксобрания Петербурга оспорил передачу собора в суде.
Выставка Яна Фабра, который использует в своих работах чучела сбитых машинами животных, прошла в Эрмитаже в октябре 2016 года. В РПЦ мероприятие назвали позором. После обращений граждан прокуратура начала проверку.

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