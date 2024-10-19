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Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 октября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- «Медуза» публикует фотографии эвакуации из Купянска Харьковской области, к которому двигаются российские войска. «Я понимаю, что я назад уже не вернусь», — говорят покидающие город.
Главное к середине дня
- В произошел пожар на заводе микроэлектроники «Кремний Эл». Российские и украинские телеграм-каналы публикуют видео с места происшествия. Глава региона написал о дроне, врезавшемся в нежилое здание, заявив, что пожара не было. При этом городская администрация объявила о перекрытии движения на улице, где расположен завод, «в связи с ликвидацией последствий пожара».
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о 42 российских беспилотниках и четырех ракетах, сбитых силами ПВО над территорией Украины. Всего, по данным украинских военных, ВС РФ запустили 98 дронов и шесть ракет Х-59/69.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение ракетной системой HIMARS российской контрбатарейной РЛС 1К148 Ястреб-АВ — одной из новейших разработок российского ВПК.
В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. Власти региона, объявляя эвакуацию, объяснили свое решение тем, что «ухудшается военная ситуация» и невозможно из-за обстрелов обеспечить «проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии и оказание гуманитарной помощи». «Медуза» публикует фотографии эвакуации из Купянска.
Главное к утру
- Вечером 18 октября в министерстве обороны РФ заявили об обмене пленными между Украиной и Россией. 95 российских военных обменяли на 95 пленных ВСУ. Украинский правозащитный центр Zmina рассказал, что Россия в числе прочих освободила его основателя Максима Буткевича, которого в марте 2023 года приговорили к 13 годам колонии за «военные преступления».
- По информации Bloomberg, некоторые страны НАТО поддержали «план победы» Владимира Зеленского, в том числе — скорейшее вступление Украины в альянс. Канцлер Германии Олаф Шольц, тем не менее, по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО.
- Военная администрация Сумской области сообщила, что в ночь на 19 октября российские войска атаковали Шосткинскую общину на севере региона беспилотниками и управляемыми бомбами. Семь человек ранены, повреждена инфраструктура, несколько населенных пунктов оказались обесточены.
- Ночью российские дроны атаковали Киев. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко рассказал, что молодая женщина серьезно ранена в ногу. Мэр Виталий Кличко уточнил: обломок беспилотника попал в квартиру пострадавшей через балкон, ее оперируют. В городе повреждены фасады домов, балконы, окна и машины.
- Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил об атаке на критический объект инфраструктуры. Там возник пожар, который через несколько часов удалось локализовать.
- Более десяти домов в частном секторе Одессы повреждены ночным российским ракетным ударом, рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер.
- Утром Россия выпустила крылатые ракеты по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили о тревоге в 15 областях.
- Министерство обороны РФ отчиталось о 16 украинских беспилотниках, сбитых над Брянской, Ростовской и Белгородской областями. БПЛА атаковали в том числе завод «Кремний Эл» в Брянске, чью продукцию использует военная промышленность: этот завод уже по меньшей мере в четвертый раз становится целью беспилотников.
Фото на обложке: Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images