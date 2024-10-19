Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. Власти региона, объявляя эвакуацию, объяснили свое решение тем, что «ухудшается военная ситуация» и невозможно из-за обстрелов обеспечить «проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии и оказание гуманитарной помощи». «Медуза» публикует фотографии эвакуации из Купянска.

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«Я понимаю, что я назад уже не вернусь». Жителей Купянска эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии

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