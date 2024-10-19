В Брянске произошел пожар на заводе микроэлектроники «Кремний Эл». Глава региона сообщил об атаке дронов

В Брянске произошел пожар на территории завода микроэлектроники «Кремний Эл», сообщают российские и украинские телеграм-каналы, публикуя видео с места происшествия.

Глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что над Брянской областью были сбиты в общей сложности 17 украинских беспилотников. «При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание», — заявил Богомаз, не уточняя, о каком объекте идет речь. Губернатор также заявил, что «благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено».

При этом Брянская городская администрация в своем телеграм-канале сообщила, что «в связи с ликвидацией последствий пожара» ограничено движение на Красноармейской улице, на которой находится «Кремний Эл».

Завод «Кремний Эл», продукцию которого использует военная промышленность, не первый раз становится целью украинских дронов. Беспилотники, в частности, атаковали завод в августе и сентябре 2023 года.

Хроника войны. 19 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 19 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»