«Я понимаю, что я назад уже не вернусь». Жителей Купянска эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии
В Харьковской области 15 октября была объявлена обязательная эвакуация жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. «Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация, и мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно», — пояснил глава областной администрации Олег Синегубов. Уезжающие в эвакуацию рассказали журналистам украинского «5 канала», что до последнего не хотели покидать свои дома. «Мне хочется все бросить и вернуться назад. Но я понимаю, что я назад уже не вернусь. Если кто раньше возвращался, то сейчас никто не возвращается», — сказала местная жительница. «Медуза» публикует фотографии эвакуации жителей Купянска и расположенных рядом с ним населенных пунктов.