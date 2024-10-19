«Я понимаю, что я назад уже не вернусь». Жителей Купянска эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии

В Харьковской области 15 октября была объявлена обязательная эвакуация жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. «Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация, и мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно», — пояснил глава областной администрации Олег Синегубов. Уезжающие в эвакуацию рассказали журналистам украинского «5 канала», что до последнего не хотели покидать свои дома. «Мне хочется все бросить и вернуться назад. Но я понимаю, что я назад уже не вернусь. Если кто раньше возвращался, то сейчас никто не возвращается», — сказала местная жительница. «Медуза» публикует фотографии эвакуации жителей Купянска и расположенных рядом с ним населенных пунктов.

Поврежденные в результате обстрелов здания в Купянске. 16 октября 2024 года Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители Купянска, покидающие город. 16 октября 2024 года

Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Билборд на улице Купянска. 16 октября 2024 года Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Граффити в поддержку украинских военных в Купянске. 16 октября 2024 года Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

16 октября 2024 года Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Волонтеры встречают в Харькове эвакуированную из Купянска пожилую женщину. 17 октября 2024 года Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA Жительница Купянска выходит из автобуса, на котором ее эвакуировали в Харьков. 17 октября 2024 года Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Житель Купянска собирается в эвакуацию вместе со своей собакой. 17 октября 2024 года Volodymyr Pavlov / Reuters / Scanpix / LETA

Хроника войны. 19 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 19 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят девятый день. Хроника «Медузы»