Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянска

В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из города Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин, сообщил в эфире телемарафона глава администрации региона Олег Синегубов.

«Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация и мы не можем обеспечить там проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно», — объяснил решение властей об эвакуации Синегубов.

Также было принято решение начать принудительную эвакуацию примерно 250 семей с детьми в Боровской общине Изюмского района.

По словам главы региона, эвакуационные мероприятия будут усилены, поскольку люди неохотно выезжают. В частности, переправы через реку Оскол будут работать только в одну сторону — на эвакуацию.

По информации Синегубова, на левом берегу Оскола в Купянском районе остаются около четырех тысяч жителей. При этом часть населенных пунктов района находятся всего в четырех километрах от линии фронта.

Российские войска захватили Купянск в феврале 2022 года. Город имеет стратегическое значение: здесь находится крупный железнодорожный узел, которым армия РФ активно пользовалась во время оккупации для переброски боевых подразделений и военной техники на территорию Украины.

ВСУ освободили Купянск в ходе контрнаступления в сентябре 2022-го. Сейчас российские войска снова наступают на этом направлении и уже вышли на окраины сел, которые находятся на берегу реки Оскол. Предполагается, что, достигнув реки, российские военные попытаются выйти к Купянску.

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