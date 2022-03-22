Война Двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

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Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Минобороны РФ заявило на утреннем брифинге, что российские войска продвинулись на шесть километров по территории Украины.

Генштаб ВСУ утверждает, что у российских военных есть запас продовольствия, боеприпасов и топлива только на три дня.

На Change.org временно скрыли имена россиян, подписавших петиции.

Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что экономика РФ к концу года из-за войны и санкций сократится больше, чем во время кризиса 1998-го.

Владимир Зеленский заявил, что компромиссы по Донбассу и Крыму, достигнутые на переговорах с РФ, будут в конечном итоге вынесены на референдум.

Роскомнадзор: российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram. Компанию Meta им необходимо будет маркировать как запрещенную в РФ организацию.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.