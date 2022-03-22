Война Двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
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Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ заявило на утреннем брифинге, что российские войска продвинулись на шесть километров по территории Украины.
- Генштаб ВСУ утверждает, что у российских военных есть запас продовольствия, боеприпасов и топлива только на три дня.
- На Change.org временно скрыли имена россиян, подписавших петиции.
- Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что экономика РФ к концу года из-за войны и санкций сократится больше, чем во время кризиса 1998-го.
- Владимир Зеленский заявил, что компромиссы по Донбассу и Крыму, достигнутые на переговорах с РФ, будут в конечном итоге вынесены на референдум.
- Роскомнадзор: российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram. Компанию Meta им необходимо будет маркировать как запрещенную в РФ организацию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Российские врачи во время своей практики столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса профессионального сообщества «Врачи.рф».
Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции опубликовало предупреждение о возможном дрейфе в Черном море мин, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но оторвались от креплений.
19 марта о морских минах, отрывающихся от донных якорей, заявлял ЦОС ФСБ. Российская спецслужба утверждала, что это установленные украинскими военными мины старого образца. Проверить достоверность подобных заявлений в условиях войны не представляется возможным.
Из-за санкций, наложенных ЕС и США из-за вторжения в Украину, самолеты авиакомпаний из РФ начали подвергаться арестам за границей по требованию лизингодателей. Это привело к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за рубеж.
14 марта Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у авиакомпаний из РФ. Закон также позволяет выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности, с которыми также возникли сложности из-за санкций. «Аэрофлот» после этого возобновил полеты в некоторые зарубежные страны.
Киев и Москва продолжают переговоры об окончании войны. Похоже, они достигли компромисса о «нейтральном» статусе Украины. Вопрос Донбасса и Крыма куда более болезненный. Сколько в таком случае может продлиться война? Чем она закончится?
Говорим со специалистом по Восточной Европе Максимом Саморуковым. До начала войны он говорил о том, что вторжение вполне реально — когда всем это казалось абсолютно невероятным сценарием.
Имена пользователей из России, подписывающих петиции на портале Change.org, будут скрыты. Такое решение, пишет РБК со ссылкой на заявление администрации ресурса, принято в рамках усиления безопасности.
Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой.
Среди наиболее резонансных для россиян петиций, размещенных на Change.org в последнее время, был призыв отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова и обращение против войны в Украине.
Крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками, — Maersk объявила о фактическом прекращении работы в России.
«Начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России», говорится в сообщении компании от 21 марта, которое цитирует «Интерфакс».
Грузы, которые уже находятся в пути, Maersk обещает доставить получателю.
Все ранее ввезенные в Россию контейнеры компания собирается забрать до конца апреля.
Решение об уходе из России в Maersk связали с российским вторжение в Украину.
1 марта Maersk, как и другие крупнейшие компании, специализирующиеся на контейнерных перевозках, объявила о прекращении приема заказов на доставку грузов в Россию.
В Госдуме (пока) не прорабатывается инициатива по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов при использовании соцсетей Instagram и Facebook. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Тем временем на выездном заседании Лефортовского суда в ИК-2 города Покров Алексея Навального признали виновным в неуважении к суду.
Также политика обвиняют в мошенничестве. Обвинение просит для Навального 13 лет колонии строгого режима.
И еще об экономических последствиях войны в Украине. Банк России сообщил, что в феврале россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей. Это рекордная сумма за последние 14 лет.
Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность.
США отправляют Украине системы ПВО советского производства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. Эти вооружения, по данным издания, США приобретали в рамках засекреченной программы для изучения технологий и обучения своих военных.
Речь, в частности, идет о зенитно-ракетном комплекс «земля-воздух» малой дальности «Оса» (SA-8 по классификации НАТО).
Как отмечает источник WSJ, украинским военным не придется заново учиться обращаться с таким вооружением, так как оно им уже знакомо.
Официально США не раскрывают, какие вооружения поставят Украине, объявив лишь, что военная помощь стране составит более одного миллиарда долларов.
Следственный комитет России 21 марта возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Гордон записал видеообращение, заявив, в частности, что для него честь получить уголовное дело от России — «это означает, что я делаю свою работу честно».
«Я вас не боюсь», — сказал Гордон, добавив, что, по его данным, возбудить против него уголовное дело поручил лично Путин.
Обращаясь к Путину, Гордон заявил, что российского президента ждет «не только земной суд, но и небесный».
Вице-премьер Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей, которые должны будут работать сегодня. В частности, из Мариуполя людей планируют вывозить в Запорожье по трем коридорам.
Дефолта пока не будет.
В ИК-2 города Покров в эти минуты на выездном заседании суда выносят приговор Алексею Навальному. По делу о мошенничестве и неуважении к суду обвинение просит приговорить политика к 13 годам колонии строгого режима. Суд уже объявил, что считает вину Навального доказанной.
В ночь на 22 марта был обстрелян пригород Кривого Рога и два села в Житомирской области, сообщает «Громадське» со ссылкой на заявления местных властей. В обоих случаях сообщается, что повреждены здания, но жертв и пострадавших нет.
Утренний брифинг Минобороны РФ
- Российские подразделения продвинулись на 6 километров и заняли поселок Урожайное, ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии.
- Силы ДНР заняли Славное, Трудовской, Шахту Челюскинцев и Марьинку, ведут бои за населенные пункты Каменка, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкий.
- Силы ЛНР установили контроль над Калиновым Попасным, Новоалександровкой, Степным и Богуславским.
- С начала операции уничтожены 230 украинских беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и другой бронетехники, 154 установки РСЗО, 602 орудия полевой артиллерии и миномета.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Вооруженные силы Украины в ночь на 22 марта заявили, что им удалось вернуть под свой контроль город Макаров, расположенный в Киевской области примерно в 50 километрах от столицы страны. Минобороны РФ это не комментирует.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны Великобритании о ситуации в Украине
- Несмотря на тяжелые бои, украинские силы продолжают отбивать попытки российских войск занять Мариуполь.
- В других частях Украины в основном не зафиксировано значимого передвижения российских войск. Большая часть сил остается на месте.
- Украинские города продолжают подвергаться сильным российским воздушным и артиллерийским обстрелам. По данным ООН, более 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переместиться внутри страны в более безопасные места.
Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий не представляется возможным.
Таможня Финляндии задержала 21 яхту, которая может принадлежать российским бизнесменам или связанным с ними компаниям. Если подтвердится, что яхты связаны с фигурантами санкционных списков, то на них наложат арест.
BBC News в своем онлайне пишет, что верифицировала видео, на котором показано применение термобарических (вакуумных) боеприпасов в ходе боевых действий в Украине. Запись стрельбы такими снарядами из реактивной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» опубликовала Народная милиция ДНР.
Вакуумные боеприпасы обладают значительно большей, чем обычные, поражающей силой, пишет BBC News. Применение таких снарядов международными конвенциями не запрещено.
О том, что российские военные применяют в Украине вакуумные боеприпасы, сообщалось еще в начале марта. Россия эти заявления не комментирует.
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Другое крупнейшее международное рейтинговое агентство — Fitch вчера сообщило, что прогнозирует потребительскую инфляцию на уровне 18% к концу 2022 года. Объем российской экономики, по мнению аналитиков Fitch, может к концу года сократиться на 8% на фоне санкций. Ожидаемое падение сравнимо с кризисом 1998 года, считают в Fitch.
Война в Украине и санкции, введенные из-за нее, окажут влияние и на мировую экономику в целом, говорится в прогнозе. В Fitch теперь ожидают, что мировой ВВП вырастет 3,5% (на 0,7 процентных пункта меньше предыдущего прогноза).
Для стран еврозоны прогноз роста ВВП понижен сразу на 1,5 процентных пункта, до 3,0% из-за ожидаемого роста стоимости энергоносителей.