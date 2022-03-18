В Пскове пришли с обысками к лидеру местного «Яблока» Льву Шлосбергу и журналистам по делу о клевете на губернатора

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В Пскове полиция пришла с обысками к лидеру местного отделения «Яблока» Льву Шлосбергу и членам регионального совета партии Екатерине Новиковой и Николаю Кузьмину. Об этом сообщила пресс-служба «Яблока».

Сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру Шлосберга рано утром 18 марта. Самого политика на тот момент в квартире не было. По данным пресс-службы «Яблока», во время обысков полиция изымает технику.

Кроме того, с обысками пришли к местной журналистке Светлане Прокопьевой и главному редактору «Псковской губернии» , сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Всего, по его данным, полиция пришла как минимум по семи адресам.

Поводом для обысков стала жалоба на одну из публикаций в телеграм-канале «Гремячая башня», следует из постановления об обыске, которое опубликовал правозащитник. По версии следствия, автор канала оклеветал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ (клевета).

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5 марта полиция провела обыски в «Псковской губернии» и псковском «Яблоке» по делу о «дискредитации» российских военных. Сайт издания заблокировали.

17 марта серия обысков прошла у активистов, журналистов, а также членов «Яблока» в Казани. Поводом для следственных действий стало уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам. Его возбудили из-за сообщения в телеграм-чате, где обсуждалась антивоенная акция. По версии следствия, в одной из записей «неустановленное лицо» призывало «к оказанию вооруженного сопротивления представителем власти».

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