B.Z.: в Германии отменили концерты группы «Любэ»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Организаторы концертов российской группы «Любэ» в Германии в мае 2022 года отменили выступления коллектива в немецких городах, сообщает берлинское издание , ссылаясь на слова организаторов.

Научное сообщество Urania в Берлине, на площадке которого 12 мая должен был состояться один из концертов «Любэ», сообщило изданию, что не позволит группе выступить.

Компания Evennta, организующая немецкие гастроли «Любэ», сообщила изданию, что отменила «все десять концертов» группы в Германии. При этом, по информации из открытых источников, «Любэ» должна была дать девять концертов с 10 по 22 мая.

18 марта группа «Любэ» и ее лидер Николай Расторгуев выступили на митинге-концерте к годовщине присоединения Крыма к России, который прошел на московском стадионе «Лужники».

Читайте также

По приколу пошли, не всерьез В «Лужниках» прошел концерт в поддержку Крыма и войны. Владимир Путин на нем цитировал Библию, а Маргарита Симоньян просила Россию-матушку защитить детей. Репортаж «Медузы»

Читайте также

По приколу пошли, не всерьез В «Лужниках» прошел концерт в поддержку Крыма и войны. Владимир Путин на нем цитировал Библию, а Маргарита Симоньян просила Россию-матушку защитить детей. Репортаж «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь