Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый. Александр Сырский отправлен в отставку

Михаил Драпатый Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатого. Он сменит на этом посту Александра Сырского.

Сырский был главнокомандующим ВСУ с февраля 2024-го. Он занял эту должность после отставки Валерия Залужного. В середине июля 2026 года источник «Медузы», близкий к офису президента Украины, сообщил, что Зеленский всерьез рассматривает отставку Сырского.

Этому предшествовало расформирование правительства Юлии Свириденко. Вместе с премьером в отставку был отправлен в том числе министр обороны Михаил Федоров, назначенный на эту должность в январе. Позже он рассказал, что у него возник конфликт с Сырским. По словам самого Федорова, он даже предлагал президенту отправить главкома ВСУ в отставку, однако тот не согласился.

Уход Федорова с поста министра обороны привел к протестам во многих городах Украины. Жители требовали вернуть Федорова, отправить в отставку Сырского и провести реформы в армии. По словам источника «Медузы», в окружении президента не ожидали такого общественного резонанса. «Возвращение Федорова уже крайне маловероятно, а вот с Сырским другое дело», — отметил он. Bloomberg сообщал, что в списке кандидатов на должность нового главкома ВСУ были 11 человек.

Газета Financial Times писала, что Зеленский пытался вернуть Федорова в правительство и предлагал ему разные должности. Однако он был готов вернуться только на пост министра обороны. Сейчас на эту должность в качестве исполняющего обязанности назначен глава СБУ Евгений Хмара.

Незадолго до объявления об отставке Сырского президент Украины вновь встретился с Федоровым. По словам Зеленского, он предложил ему «достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства». Однако точно неизвестно, что это за должность и согласился ли Федоров ее принять.

Утром 22 июля Сырский опубликовал заявление по поводу свой отставки. Он заявил, что армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает:

Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления, — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть.

Он добавил, что его работа — это «война». «Должности меняются, а этот принцип — нет», — заключил он.

Михаил Драпатый на момент начала большой войны России и Украины был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ. С ноября 2024 года он командовал Сухопутными войсками. Однако в июне 2025-го он подал в отставку после российского ракетного удара по одному из учебных подразделений в Днепропетровской области. В результате этого удара погибли 12 военнослужащих и более 60 получили ранения. Драпатый заявил, что берет на себя ответственность за произошедшее:

Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши солдаты. Как командующий я не смог полностью обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. <…> Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри.

Позже он стал командующим Объединенными силами ВСУ. В своем первом обращении после назначения на должность главкома ВСУ Михаил Драпатый поблагодарил президента Украины, а также отметил заслуги своего предшественника: «Благодарен главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинского войска. Я в нем вырос».

Смену главнокомандующего ВСУ прокомментировал посол Украины в Великобритании, бывший главком украинской армии Валерий Залужный.

«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. У человека чести нет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это долг», — написал Залужный.

Подробнее об отставке Федорова

Правительство Юлии Свириденко проработало всего год. Вместе с ней Зеленский отправил в отставку и министра обороны Михаила Федорова Почему украинцы критикуют эти решения?

Подробнее об отставке Федорова

Правительство Юлии Свириденко проработало всего год. Вместе с ней Зеленский отправил в отставку и министра обороны Михаила Федорова Почему украинцы критикуют эти решения?

«Медуза»