В Украине четвертый день подряд проходят протесты из-за смены министра обороны

Жители Киева вечером 19 июля снова собрались на возле театра имени Ивана Франко на акцию против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

По подсчетам корреспондента телеканала ТСН, на площади собралось несколько сотен человек. Среди прочего, они требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и реформы в армии.

Акции проходят и в других городах Украины, включая Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.

Правительство Украины 14 июля ушло в отставку в полном составе. Некоторых министров переназначили, но Михаила Федорова на посту главы Минобороны заменили сменил Евгений Хмара.

Причиной отстранения Федорова от должности стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил сам бывший министр обороны. По информации Financial Times и «Медузы», президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отправить в отставку и Сырского.

Акции против отставки Федорова проходят в Украине с 16 июля.