Владимир Зеленский начал изучать кандидатуры тех, кто может заменить Александра Сырского по посту главнокомандующего ВСУ. В списке кандидатов 11 человек. Основным из них считается командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщили источники Bloomberg.

«Украинская правда» (УП) и Financial Times также называют Драпатого среди претендентов на пост главкома ВСУ. Кроме него, в список входят командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и заместитель начальника Генштаба Владимир Горбатюк.

УП перечисляет среди возможных претендентов также командующего 3-м армейским корпусом ВСУ Андрея Билецкого и командующего 1-м корпусом Нацгвардии Украины «Азов» Дениса Прокопенко.

По информации «Украинской правды» и Liga.net, Апостол — фаворит Сырского, а Драпатый и Билецкий — люди, которых рекомендовал на должность главкома рекомендовал уволенный министр обороны Михаил Федоров. «Большинство наших собеседников в армии сейчас делают ставку на назначение Драпатого», — отмечает «Украинская правда».

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров покинет свой пост, который он занимал с января 2026 года. Его увольнение вызвало акции протеста в Украине, которые продолжаются до сих пор.

Федоров объяснил свою отставку конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, что вызвало волну критики в адрес Сырского. По данным СМИ, на этом фоне Зеленский начал обдумывать отставку главкома, которого раньше отказывался увольнять. Сам Сырский отрицает конфликт с Федоровым.

По информации Financial Times, Зеленский и его команда пытаются вернуть Федорова в правительство. Ему предложили разные посты, но он готов вернуться только на пост министра обороны. Зеленский уже отдал эту должность Евгению Хмаре, который до этого возглавлял Службу безопасности Украины.