Александра Сырского уволили с поста главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Новым главой вооруженных сил страны станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

В своем сообщении Зеленский не уточнил, что стало формальной причиной отставки Сырского. Однако отметил заслуги бывшего главкома:

Факт, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в обороне Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции.

Сырский возглавлял ВСУ с февраля 2024 года. На этом посту он сменил Валерия Залужного.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Свой пост он занимал с января 2026 года. Сообщалось, что между ним Сырским возник конфликт. Увольнение Федорова привело к акциям протеста в разных городах Украины.

Через несколько дней источник «Медузы», близкий к офису президента Украины, сообщил, что Зеленский всерьез рассматривает отставку Сырского, если протесты не прекратятся. 20 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Украины начал изучать кандидатуры 11 человек, которые могут заменить главнокомандующего ВСУ.

Незадолго до появления новости об отставке Сырского стало известно, что 21 июля Зеленский встречался с Федоровым. Чем закончилась эта встреча — не уточняется. Ранее газета Financial Times писала, что Зеленский пытается вернуть Федорова в правительство.

На данный момент должность исполняющего обязанности министра обороны занимает глава СБУ Евгений Хмара.

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