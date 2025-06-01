Генерал-майор Михаил Драпатый объявил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши солдаты», — написал военный в фейсбуке.

Ранее днем украинские военные сообщили о российском ракетном ударе по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Оно расположено в Днепропетровской области. В результате удара погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения.

Как командующий, я не смог полностью обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность.

Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри.

Драпатый добавил, что инициировал проверку всех обстоятельств произошедшего, в том числе действий командиров, состояния укрытий и эффективности систем оповещения.

«Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает — за приказ, за решение, за человека», — отметил он.

Обновлено. Минобороны РФ заявило, что 1 июня нанесло удар по палаточному лагерю в Днепропетровской области. Сообщается, что был поражен палаточный лагерь 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в районе населенного пункта Гвардейское.

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