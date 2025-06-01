Российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли 1 июня ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба военного ведомства.

По данным ВСУ, погибли как минимум 12 военнослужащих, еще более 60 ранены. Где именно был нанесен ракетный удар, не уточняется.

«Подчеркиваем, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ.

Командование назначило служебное расследование инцидента. В ВСУ пообещали привлечь к строгой ответственности должностных лиц, если будет установлено, что их действия или бездействие привели к гибели военнослужащих.

Из сообщения Сухопутных войск ВСУ следует, что инцидент произошел в зоне ответственности оперативного командования «Восток». Его штаб находится в городе Днепр, оно действует в пяти областях Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской, отмечает «Русская служба Би-би-си».