Россия атаковала Украину дронами. Повреждены частные дома в Киевской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по территории Украины. Атака продолжалась с вечера 31 мая. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась в течение 10-13 часов, пишет «РБК-Украина».

Командование Воздушных сил ВСУ пока не публиковало официальные данные о точном числе российских дронов, которые были запущены и сбиты украинскими силами ПВО.

Глава военной администрации Киевской области Николай Калашник сообщил, что ночью ПВО удалось перехватить над регионом 15 российских беспилотников. В Белоцерковском районе в результате атаки повреждены десять частных домов. Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В Запорожье в ходе атаки дронов повреждены три многоквартирных дома, 29 частных домов, а также 10 нежилых зданий, заявил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Также пострадали три мирных жителя.

В Одесской области под российской атакой оказался Белгород-Днестровский район. Повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, возгорание оперативно ликвидировали, рассказал глава местной администрации Олег Кипер.

В Харьковской области в результате массированной атаки дронов зафиксированы повреждены частных домов, административных зданий и складов в Великом Бурлуке, Изюме, Балаклее, Лозовой. Одна мирная жительница пострадала.

Обновлено. В ночь на 1 июня войска РФ запустили по Украине 472 беспилотника и семь ракет, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Основными направлениями ударов стали Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. По состоянию на 13:30, силы украинской ПВО обезвредили 385 воздушных целей: 210 ударных дрона и три крылатых ракеты «Х-101/Искандер-К», еще 172 цели «локационно утрачены/подавлены РЭБ», заявили в ВСУ.