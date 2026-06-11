Атака украинских дронов на Санкт-Петербург, 3 июня 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

«Наша задача сейчас — сделать все, чтобы у Путина не было возможности выбрать другой путь»

3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город атаковали украинские дроны. 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с призывом встретиться и закончить войну. Впрочем, тон письма был скорее атакующим, чем примирительным. Путин встречаться отказался.

По словам собеседников «Украинской правды» (УП) в Верховной Раде, дроны и письмо — часть более широкой «военно-дипломатической кампании» Украины, которая должна подвести Путина к мысли, что альтернативы «серьезным переговорам» не существует.

«Не видно, чтобы Путин хотел идти на быстрые переговоры. Но есть много косвенных сигналов и намеков со стороны всех глобальных центров силы, что к осени эта ситуация может измениться так, что у него просто не будет выбора. Наша задача сейчас — сделать все, чтобы у Путина вообще не было возможности выбрать другой путь», — заявил источник УП в офисе Зеленского.

«Подождите до июля, и вы увидите, что такое украинская сила»

После начала войны США с Ираном российско-украинские мирные переговоры, которые модерировали представители администрации Дональда Трампа, остановились. «Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — сказал УП член дипломатической команды Зеленского.

Офис украинского президента сейчас одновременно пытается вернуть к переговорам внимание США, вовлечь в этот процесс европейцев и найти способы укрепить собственные позиции. Своими преимуществами Киев считает наращивание дальнобойных ударов по России, лишение российской армии доступа к спутниковой связи Starlink и прорыв с дронами средней дальности.

Последний фактор уже превратил трассу Ростов — Симферополь в дорогу смерти и вызвал топливный кризис в Крыму. Цель ВСУ — так называемая «оперативная дронная блокада», которая перережет сухопутный коридор на аннексированный полуостров. По словам собеседников УП в высшем руководстве ВСУ, этот процесс уже идет. «Подождите до июля, и вы увидите, что такое украинская сила», — заявил один из них, не вдаваясь в подробности.

«В октябре-ноябре может открыться окно возможностей для переговоров»

На этом фоне Зеленский активизировал информационное давление на Путина. Его элементами стали послания российскому президенту: неофициальное, переданное через миллиардера Романа Абрамовича, и публичное, выложенное на сайте президента Украины.

Абрамович уже попытался наладить диалог между Россией и Украиной в 2022 году. В мае 2026-го он лично приехал в Киев и встретился с Зеленским. По словам украинского лидера, Абрамович хотел выяснить, на какие компромиссы готов Киев в вопросе мирных переговоров. Зеленский ответил, что Украина не собирается сдавать России Донбасс. Он также сказал бизнесмену, что предлагает Путину личную встречу. УП пишет, что послание Зеленского сопровождало «приложение» от украинской переговорной команды. Суть его газета описывает так: российские военные вводят Путина в заблуждение относительно реального положения дел на фронте, они не захватят весь Донбасс ни до конца лета, ни осенью; когда Путин поймет, что Украина его об этом предупреждала, ему стоит остановиться и сесть за стол переговоров.

Призывом к личной встрече и переговорам стало и открытое письмо Зеленского Путину. Но его главной целью была попытка навязать России свою повестку и вернуть Украине внимание международной аудитории, — мгновенного согласия от Путина в офисе Зеленского и не ждали.

«Никто на Банковой не рассчитывал, что Путин согласится завершить войну уже в июне или июле. Зато среди украинских собеседников все чаще звучит другая дата — октябрь — ноябрь», — пишет УП. Издание приводит слова собеседника из дипломатической команды Зеленского: «Именно [в октябре-ноябре], благодаря совокупности всех факторов: военных, дипломатических и международных, может открыться определенное окно возможностей для переговоров. Где-то перед американскими выборами и после российских в Госдуму».

По мнению людей из команды Зеленского, к концу осени появится шанс «хотя бы дипломатически зафиксировать новый баланс сил на поле боя» и добиться поэтапного прекращения боевых действий. Оставшиеся месяцы украинское руководство намерено использовать для усиления собственных военных и дипломатических позиций перед потенциальными переговорами.

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