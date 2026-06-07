«Он единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве» Бизнесменом, который ездил встречаться с Зеленским и передавал послание Путину, оказался Роман Абрамович

Сергей Бобылев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Российским бизнесменом, который в мае 2026 года приезжал в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника. Именно его президент Украины попросил передать Владимиру Путину предложение о встрече.

Абрамович посредником между Киевом и Москвой с начала большой войны. FT в 2022 году называла бизнесмена «доверенным лицом» Путина, а Зеленский просил США отложить введение санкций против него. По словам собеседников Financial Times из окружения бизнесмена, он по-прежнему участвует в переговорах, хотя его роль стала менее заметна.

«Он нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми», — сказал один из собеседников FT. По мнению Абрамовича, чьи слова приводит один из источников, Зеленский считает, что может «решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров».

Бизнесмен, говорит собеседник издания, сравнивает действия президента Украины с в КВН, где Зеленский был звездой до прихода в шоу-бизнес и политику. «Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трампа это тоже не действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом», — добавил источник.

Двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали, что предложение Зеленского о встрече, переданное в мае через Абрамовича, было похоже на открытое письмо к Путину, опубликованное вечером 4 июня. Но тон майского предложения был «менее враждебным», утверждают они.

В офисе президента Украины отказались от комментариев. Кремль и представители Абрамовича на запрос FT не ответили.

О том, что к Зеленскому в Киев ездил российский бизнесмен, рассказал 5 июня Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Имени предпринимателя он не назвал. По словам российского президента, три недели назад тот рассказал ему, что получил предложение посетить Киев. После этого бизнесмен поехал в Киев, где встретился с Зеленским у него в резиденции.

Вернувшись, он рассказал Путину, что Зеленский предлагает встретиться. В ответ Путин сказал, что никогда не отказывался от встречи, но не видит смысла «переливать из пустого в порожнее».

«Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки», — заявил Путин. По его словам, он спросил у бизнесмена, «что это значит — они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления». Тот ответил, что у него нет объяснений, но ему «сейчас звонят» из Киева — и пообещал связаться с российским президентом позже. После этого они больше не говорили, утверждает Путин.

Помощник Путина Юрий Ушаков позже заявил, что в Киев ездил «достаточно крупный бизнесмен», которого «многие знают», но имени не назвал. 6 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники также сообщил, что на встречу с Зеленским ездил Абрамович.

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