Владимир Путин утверждает, что Владимир Зеленский просил его о личной встрече через одного из российских бизнесменов — еще за несколько недель до того, как опубликовал открытое письмо с предложением завершить войну. Об этом президент РФ рассказал во время пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» сказал, что его пригласили в Киев. Бизнесмен предложил президенту «посмотреть и послушать», что там происходит. «Он поехал в Киев и встречался с этим господином — автором вот этого письма. У него там в резиденции», — пояснил Путин.

По возвращении, рассказал президент, бизнесмен передал Путину устную просьбу Зеленского о встрече. Комментируя это на пленарной сессии, Путин (как и раньше) сказал, что никогда не отказывался от встречи, но не хочет «перекладывать из пустого в порожнее».

«Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки», — заявил Путин. По его словам, он спросил у бизнесмена, «что это значит — они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления». Бизнесмен ответил, что у него нет объяснений, но ему «сейчас звонят» из Киева — и пообещал связаться с российским президентом позже. После этого они больше не говорили, утверждает Путин. Имени своего собеседника он не назвал и других деталей не привел.

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4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину закончить войну «через прямой диалог» и личную встречу. В момент публикации письма Путин проводил встречу с иностранными журналистами на ПМЭФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме Зеленского и пообещал, что российский президент ответит на него во время пленарной сессии.

Единственным из российских бизнесменов, кто участвовал в переговорах Украины и России еще в 2022 году, был Роман Абрамович. Financial Times рассказывала, что Абрамович тогда стал «доверенным лицом» Путина, а Зеленский просил США отложить введение санкций против Абрамовича. После того, как на смену Джо Байдену в Белом доме пришел Дональд Трамп, с российской стороны появился новый спецпредставитель Путина — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он неоднократно встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом (в том числе, в США), однако о каких-либо его поездках в Киев неизвестно.

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