Кремль: бизнесмен, который встречался с Зеленским в Киеве, многим известен. В Верховной раде утверждают, что это был Абрамович

Российский бизнесмен, который, как утверждал Владимир Путин, ездил в мае в Киев и встречался с Владимиром Зеленским, достаточно известен. Об этом рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — сказал Ушаков, не став раскрывать имя предпринимателя (цитата по ТАСС).

Он добавил, что у Кремля есть «и открытые, и закрытые» контакты с властями Украины. «Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал он.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 6 июня заявил, что с Зеленским встречался Роман Абрамович.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — заявил депутат.

Владимир Путин во время пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня заявил, что три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» рассказал ему, что получил приглашение в Киев. «Он поехал в Киев и встречался с этим господином [Зеленским] — автором вот этого письма. У него там в резиденции», — утверждал Путин. По возвращении бизнесмен передал Путину устную просьбу Зеленского о встрече. «Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки», — заявил Путин. По его словам, он спросил у бизнесмена, «что это значит- они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления». Имени своего собеседника Путин не назвал.

На вопрос, готов ли он встретиться с Зеленским, Путин во время форума сказал, что сейчас не видит в этом смысла.

Единственным из российских бизнесменов, кто участвовал в переговорах Украины и России еще в 2022 году, был Роман Абрамович. Financial Times писала, что Абрамович тогда стал «доверенным лицом» Путина, а Зеленский просил США отложить введение санкций против Абрамовича.

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