Зеленский подтвердил, что на встречу с ним в Киев приезжал Абрамович

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским бизнесменом, который приезжал в Киев на встречу с ним, был Роман Абрамович. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: „У меня есть сообщение непосредственно вам, и я хочу получить от вас сообщение и передать его Путину“. Но он сказал, что это нужно сделать тихо, без всякой огласки. Я ответил: „Это ваш выбор. Для нас это не имеет значения — публично или непублично“», — рассказал президент Украины.

По мнению Зеленского, Абрамович хотел понять, на что готов Киев в вопросе мирных переговоров. Зеленский сказал ему, что Украина не собирается отдавать России Донбасс.

«Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не уйдем, мы не отдадим вам победу таким образом», — добавил Зеленский. Они также обсуждали, на какие компромиссы стороны готовы пойти. Зеленский сказал Абрамовичу, что компромиссы возможны только после прекращения огня.

5 июня Владимир Путин во время Петербургского экономического форума рассказал, что в Киев на встречу с Зеленским ездил один из российских бизнесменов. Через него, как утверждает Путин, Зеленский передал предложение о встрече с президентом РФ. Путин не назвал имени этого бизнесмена.

Financial Times со ссылкой на источники позже сообщила, что на встречу с Зеленским в Киев ездил Роман Абрамович.

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