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Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии

Источник: Meduza

В день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) украинские дроны атаковали северо-запад России. В Ленинградской области сбили почти 60 беспилотников. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пострадали несколько человек. По данным местного издания «Бумага», поврежден дом в жилом комплексе «Жемчужный каскад» на берегу Финского залива. Также после атаки загорелся Петербургский нефтяной терминал. Над городом поднимаются клубы дыма. На этом фоне гости ПМЭФ прибывают на форум.

ASTRA
Клубы дыма над портом Петербурга, 3 июня 2026 года
AP / Scanpix / LETA
Reuters / Scanpix / LETA
Дрон над Петербургским нефтяным терминалом
ASTRA
ASTRA
Петербургский нефтяной терминал
Telegram-канал Владимира Зеленского
ASTRA
AP / Scanpix / LETA
Telegram-канал Владимира Зеленского
Telegram-канал Владимира Зеленского
AP / Scanpix / LETA
ASTRA
Reuters / Scanpix / LETA
Telegram-канал Владимира Зеленского
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