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Петербург под атакой украинских дронов — в первый день экономического форума. Фотографии
Источник: Meduza
В день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) украинские дроны атаковали северо-запад России. В Ленинградской области сбили почти 60 беспилотников. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пострадали несколько человек. По данным местного издания «Бумага», поврежден дом в жилом комплексе «Жемчужный каскад» на берегу Финского залива. Также после атаки загорелся Петербургский нефтяной терминал. Над городом поднимаются клубы дыма. На этом фоне гости ПМЭФ прибывают на форум.
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