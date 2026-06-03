В день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) украинские дроны атаковали северо-запад России. В Ленинградской области сбили почти 60 беспилотников. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пострадали несколько человек. По данным местного издания «Бумага», поврежден дом в жилом комплексе «Жемчужный каскад» на берегу Финского залива. Также после атаки загорелся Петербургский нефтяной терминал. Над городом поднимаются клубы дыма. На этом фоне гости ПМЭФ прибывают на форум.

Клубы дыма над портом Петербурга, 3 июня 2026 года AP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Дрон над Петербургским нефтяным терминалом ASTRA ASTRA

Петербургский нефтяной терминал Telegram-канал Владимира Зеленского

AP / Scanpix / LETA

Telegram-канал Владимира Зеленского Telegram-канал Владимира Зеленского

AP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Telegram-канал Владимира Зеленского

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