Военные США высаживаются на борт иранского контейнеровоза «Туска» (Touska) в Аравийском море 19 апреля. Скриншот из видео Центрального командования Вооруженных сил США US Central Command Public Affairs / AFP / Scanpix / LETA

Перемирие между Ираном и США оказалось под угрозой, после того как американские военные захватили иранское грузовое судно «Туска» (Touska), которое пыталось прорвать американскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе. 19 апреля США нанесли удар по контейнеровозу, который направлялся из Китая в порт Бендер-Аббас. Затем американские морские пехотинцы поднялись на борт судна.

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и пиратстве. По словам официального представителя иранского МИДа Эсмаила Багаи, США «несерьезно» относятся к продолжению дипломатического процесса, а Иран не собирается менять свои требования. Иранское военное командование заявило, что в ответ на удар по контейнеровозу «Туска» Тегеран атаковал беспилотниками несколько американских военных кораблей.

В минувшие выходные Иран открыл Ормузский пролив, но вскоре снова его заблокировал. В пятницу, 17 апреля, Иран объявил, что временно откроет пролив для всех торговых судов. Но уже на следующий день Тегеран вновь заблокировал судоходство. Командование вооруженных сил исламской республики уведомило, что будет препятствовать движению судов до тех пор, пока США блокируют иранские порты. Вскоре после этого стало известно, что несколько судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив, попали под обстрел. Американская блокада действует с 12 апреля, и пока Вашингтон не заявлял, что намерен от нее отказываться.

Кто блокирует Ормузский залив? С начала войны 28 февраля Ормузский пролив фактически закрыт. Иран заявил судовладельцам, что главный фарватер Ормузского пролива небезопасен из-за мин (доказательств этому нет), и начал пропускать некоторые танкеры вдоль своего побережья в обмен на пошлину по доллару за баррель перевозимой нефти. Решение Ирана закрыть этот маршрут нанесло серьезный экономический ущерб странам, зависящим от ближневосточной нефти, и привело к росту цен на энергоносители по всему миру. В мирное время по проливу проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). После провала первого раунда переговоров о завершении войны, которые проходили в столице Пакистана Исламабаде 11-12 апреля, Дональд Трамп объявил о начале морской блокады. Американские ВМС начали препятствовать проходу судов по Ормузского проливу в иранские порты и из них. Таким образом Трамп попытался лишить Тегеран контроля над главным рычагом давления на переговорах — доступом к Ормузскому проливу. Блокада среди прочего грозит Ирану резким ухудшением экономического положения.

Движение по Ормузскому проливу практические остановилось. За последние 12 часов по этому маршруту прошло всего три судна, сообщает Reuters со ссылкой на данные спутникового анализа специалистов по обработке данных SynMax и информацию мониторинговой платформы Kpler. Для сравнения, по данным Kpler, в субботу, 18 апреля, до возобновления иранской блокады, через пролив прошло более 20 судов, перевозивших нефть, сжиженный нефтяной газ, металлы и удобрения. Это самое большое количество судов, пересекших пролив с 1 марта, отмечает агентство.

Трамп заявил, что американская делегация приедет вечером 20 апреля в Исламабад для продолжения переговоров. Представитель Белого дома сообщил Reuters, что делегацию США, как и во время первого раунда переговоров, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Сам Трамп ранее утверждал, что Вэнс не поедет в Исламабад. В число американских переговорщиков также должны войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам президента США, Вашингтон предлагает Тегерану «честную и разумную ». «Я надеюсь, они ее примут, потому что если нет — США выведут из строя каждую электростанцию и каждый мост в Иране», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Иран свою участие во втором раунде переговоров не подтверждал. Состоятся ли они, неизвестно. Тегеран, по данным иранского агентства Tasnim, не планирует отправлять делегацию на переговоры с США в Пакистан, пока Соединенные Штаты продолжают блокаду Ормузского пролива. Другое иранское агентство IRNA назвало препятствиями для переговоров, помимо морской блокады, «чрезмерные требования США и их необоснованные и нереалистичные ожидания», «постоянную смену позиций» Вашингтона, его «противоречивые заявления» и угрозы. При этом в Пакистане, пишет Reuters, подготовку к переговорам продолжают.

Переговоры в Исламабаде могут стать последней возможностью достичь соглашения или продлить перемирие. 21 апреля — формально последний день режима прекращения огня, о котором стороны договорились в начале месяца.

Иран опасается, что переговоры — это уловка Белого дома, пишет Axios. В разговоре с изданием 19 апреля Трамп заявил, что спокойно относится к приближению срока окончания перемирия. «Концепция сделки уже согласована. Думаю, у нас очень хорошие шансы довести ее до конца», — сказал он. Однако иранские чиновники, общавшиеся с журналистами, не разделяют оптимизм лидера США и с подозрением относятся к его заявлениям о сделке, опасаясь, что это может быть прикрытием для внезапной атаки США.

Неопределенность по вопросу переговоров и перемирия отразилась на ценах на нефть. Они выросли примерно на 5%, а фондовые рынки заколебались, поскольку трейдеры опасались срыва перемирия. Так, к 14:48 по Москве фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов подорожали на 4,8% до 94,75 доллара за баррель. Таким образом, цены на нефть отыграли значительную часть падения, которое произошло после того, как 17 апреля Иран заявил, что откроет пролив. Тогда цена нефти Brent упала почти на 10% — до 90 долларов за баррель.

