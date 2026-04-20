США нанесли удар по судну, пытавшемуся прорвать блокаду Ормузского пролива. Иран заявил о нарушении перемирия и атаковал дронами американские корабли

Американские военные нанесли удар по судну «Туска» (Touska) под флагом Ирана, которое пыталось пройти через Ормузский пролив несмотря на блокаду. Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth, что «грузовое судно <…> весом почти с авианосец попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и для них это закончилось плохо».

По словам Трампа, экипаж судна игнорировал предупреждения, поэтому американский корабль «остановил их, пробив брешь в машинном отделении».

Иран, в свою очередь, счел американский удар по судну под своим флагом нарушением перемирия и «актом морского пиратства». В заявлении военного командования, которое распространило информагентство Tasnim, говорится, что Иран в ответ на удар по контейнеровозу «Туска», шедшему из Китая, атаковал беспилотниками несколько американских военных кораблей.

Срок перемирия, о котором в начале апреля договорились США и Иран, истекает 21 апреля.

Тегеран объявил 17 апреля, что открывает для прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Но уже 18 апреля вновь заблокировал его. Власти Ирана заявили, что будут препятствовать движению судов по Ормузскому проливу до тех пор, пока США блокируют иранские порты.

В Пакистане должен был состояться второй раунд переговоров (первый прошел 11-12 апреля и завершился безрезультатно). Трамп 19 апреля объявил, что США отправляет делегацию в Исламабад, но Иран 20 апреля заявил, что не будет участвовать в переговорах пока не снята американская блокада.

Иран снова закрыл Ормузский пролив. США тоже продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»

