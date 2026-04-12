Переговоры США и Ирана завершились ничем. Тегеран отказался выполнить требования Вашингтона по урану и Ормузскому проливу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на переговорах в Исламабаде, 11 апреля 2026 года Jacquelyn Martin / Reuters / Scanpix / LETA

США не смогли заключить с Ираном соглашение о прекращении войны после переговоров в Пакистане, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ночь на 12 апреля. Делегации США и Ирана покинули Исламабад.

«Я думаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс. По его словам, США сделали окончательное предложение, но иранские переговорщики отказались принять условия Вашингтона.

В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что по ряду вопросов стороны достигли взаимопонимания, но по «двум-трем важным вопросам мнения разошлись». По данным Tasnim, США требовали, чтобы обогащенный уран вывезли из Ирана. Как сообщала Financial Times, стороны зашли в тупик по вопросу открытия Ормузского пролива.

Переговоры проходили 11 апреля и в ночь на 12 апреля. Представители Ирана заявили, что переговоры продолжались почти 25 часов.

После завершения переговоров Центральное командование США сообщило, что Военно-морские силы готовят самолеты к полетам над своей зоной ответственности.

США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня и открытии Ормуского пролива. Из-за тупика в переговорах перемирие под угрозой, пишет Axios.

Американские военные 11 апреля на фоне переговоров в Исламабаде начали операцию по расчистке Ормузского пролива, объявил президент США Дональд Трамп. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил 12 апреля, что любая попытка военных кораблей пройти через пролив будет пресекаться. В КСИР подчеркнули, что при определенных условиях через пролив разрешено проходить только гражданским судам. Судя по этому сообщению, пока судоходство закрыто.

