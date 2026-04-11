США начали операцию в Ормузском проливе

Американские военные начали операцию по расчистке Ормузского пролива, который был перекрыт Ираном с началом новой войны на Ближнем Востоке. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

Он утверждает, что весь флот Ирана, включая 28 минных постановщиков, уже потоплен американскими военными.

«Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их ПВО больше не существует, радары не работают, их ракетные и беспилотные заводы практически уничтожены вместе с самими ракетами и беспилотниками, и, что самое важное, их многолетние „лидеры“ больше не с нами, слава Аллаху! Единственная угроза — что корабль может „зацепиться“ за одну из их морских мин, и, кстати, все их 28 минных постановщиков также лежат на дне моря», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многих другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно.

11 апреля как минимум один эсминец ВМС США «Майкл Мерфи» (USS Michael Murphy) прошел через Ормузский пролив.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников сообщил, что пролив пересекли уже несколько кораблей. По словам его источников, этот шаг не согласован с Ираном и подобное происходит впервые с начала войны.

Равид пишет, что военные корабли пересекли пролив с востока на запад, а затем вернулись обратно в Аравийское море. Иранские военные утверждают, что один американский корабль развернулся и покинул пролив после предупреждения со стороны Тегерана.

Разминированием в Ормузском проливе должны заняться боевые корабли прибрежной зоны (Littoral Combat Ship). Американские эсминцы должны обеспечить охрану для них, а также для конвоев танкеров, проходящих через пролив. По сути проход американских эсминцев означает силовое открытие Ормузского пролива.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов в первый день войны с США и Израилем 28 февраля и начал наносить удары дронами и ракетами по танкерам, пытавшимся пересечь пролив без его разрешения. Всего с начала войны было зафиксировано 28 таких ударов, атаки на корабли продолжались до самого перемирия, объявленного 8 апреля.

Кроме того, Тегеран сообщил судовладельцам, что главный фарватер может быть небезопасным из-за мин, указав им следовать через пролив по новому маршруту вдоль иранского побережья. Однако доказательств того, что в проливе поставлены мины, нет. Большая часть иранских минных постановщиков была потоплена в начале войны.

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация Хватит ли у США и Израиля ресурсов, чтобы дожать Иран в войне на истощение?

