FT: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

Вопрос контроля над Ормузским проливом остается камнем преткновения на переговорах США и Ирана, проходящих 11 апреля в Исламабаде. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников журналистов, Тегеран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих по нему судов. Иранская сторона также отвергает предложение США о совместном контроле над проливом.

Ормузский пролив — стратегически важный морской путь, по которому проходит около 20% мирового объема нефти. Иран объявил о закрытии пролива для всех судов в первый день войны с США и Израилем 28 февраля.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии в войне. Дональд Трамп называл условием соглашения немедленное открытие Ормузского пролива. Тем не менее морской путь по-прежнему остается фактически закрытым, а проходящие через него суда вынуждены договариваться с Ираном.

11 апреля через Ормузский пролив прошли два американских эсминца — «Фрэнк Питерсон» (USS Frank E. Peterson) и «Майкл Мерфи» (USS Michael Murphy). По данным центрального командования США, они действуют в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения Ормузского пролива от морских мин.

